Goldener IMMY an Otto Immobilien Wohnen

Wien (OTS) - Hohe Auszeichnung für das Wohnmakler-Team von Otto Immobilien: Bei einer feierlichen Preisverleihung gestern abends nahm Mag. Richard Buxbaum, Leiter der Abteilung für Wohnimmobilien und Zinshäuser, für sein Team den „IMMY-Award 2016“ in Gold entgegen. Für den Preis testete die Wiener Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer mittels Mystery Shopper rund 200 Unternehmen auf Herz und Nieren. Neben exzellenter Kundenorientierung und höchster Qualität der Leistungen werden dabei auch Faktoren wie professioneller Markenauftritt, laufende Fortbildung der Mitarbeiter und die freiwillige Mitgliedschaft in ausgewählten Immobilienvereinigungen berücksichtigt. „Gerade in einem herausfordernden Markt wie Wien zu den besten Maklern zu gehören, ist für uns besondere Auszeichnung und Ansporn zugleich“, so Unternehmenseigentümer und Geschäftsführer Dr. Eugen Otto.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation

OTTO IMMOBILIEN GRUPPE

Tel +43 1 512 77 77-336

Mobil +43 650 350 90 36

Fax +43 1 513 77 78

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at