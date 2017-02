Beste Skibedingungen in den Alpen: Wie die spontane Anreise komfortabel und preiswert klappt

Köln (ots) - Die Schneelage in den Alpen ist aktuell ausgezeichnet und viele Wintersportler planen spontan einen Trip ins Skigebiet. Wenn das eigene Auto für Gepäck und Ausrüstung nicht ausreicht, ist ein Mietwagen die wohl komfortabelste Lösung, um entspannt in den Winterurlaub zu reisen. Worauf dabei zu achten ist und mit welchen Kosten Skiurlauber rechnen müssen, zeigt das Vergleichsportal billiger-mietwagen.de.

Die guten Skibedingungen mit Neuschnee und Sonnenschein ziehen derzeit viele Kurzentschlossene in die Alpen. Laut einer Statista-Umfrage im Auftrag des Magazins FVW nehmen 47 % der Winterurlauber dafür einen Anreiseweg von vier bis acht Stunden in Kauf, nur 5 % bestehen auf eine kürzere Anfahrt bis zu drei Stunden. Mit der oft umfangreichen Ausrüstung lässt es sich am bequemsten mit dem Auto anreisen. Wer kein eigenes hat, findet sowohl flächendeckend in Deutschland als auch an den wichtigen Flughäfen der Alpenregion, wie z.B. in München, Innsbruck, Salzburg oder Genf, passende Mietwagen-Angebote für den Winterurlaub. "Bei einem Mietwagen für den Skiurlaub sollten Reisende vor allem auf eine Glas-/Reifenversicherung achten, denn durch den Rollsplit kommt es häufig zu Steinschlägen", erklärt Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de.

Für Fahrten in Berggebiete, in denen Schneeketten notwendig werden können, sollten Mietwagen-Urlauber rechtzeitig vorsorgen: "Um sicherzugehen, dass Schneeketten mit an Bord sind, empfehlen wir unseren Kunden, die Mietwagenstation vorab zu kontaktieren. Je weiter jedoch die Stationen von Wintersportregionen entfernt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Vermieter Schneeketten zur Verfügung stellen kann", so die Mietwagen-Experten.

Mit welchen Kosten Skiurlauber für einen komfortablen Mietwagen mit ausreichend Stauraum rechnen müssen, zeigt die folgende Übersicht. Die Preisbeispiele beziehen sich auf die zweite Februarwoche 2017, jeweils mit einem gut bewerteten Vermieter sowie einer Versicherung mit Erstattung der Selbstbeteiligung inkl. Glas-/Reifenversicherung.

Mietwagen-Angebote ab München: - ab 211,21 Euro für einen Opel Insignia o.ä. (großer Kombi) - ab 325 Euro für einen VW Touran o.ä. (7-Sitzer Van)

Mietwagen-Angebote ab Innsbruck: - ab 278,97 Euro für einen Skoda Octavia o.ä. (großer Kombi) - ab 439,89 Euro für einen Nissan NV200 o.ä. (7-Sitzer Van)

Mietwagen Angebote ab Salzburg - ab 360,42 Euro für einen VW Passat o.ä. (großer Kombi) - ab 390,15 Euro für einen VW Sharan o.ä. (7-Sitzer Van)

Grundsätzlich ist ein Fahrzeug empfehlenswert, das genügend Stauraum für Gepäck und Skiausrüstung bietet, denn Skiträger und Dachboxen sind bei den wenigsten Vermietern verfügbar und selbst mitgebrachte dürfen nicht angebracht werden. Außerdem sollten Winterurlauber darauf achten, dass die Mautgebühren für Autobahnen und Tunnel selbst bezahlt werden müssen und nicht im Mietpreis enthalten sind, wenn der Wagen in Deutschland angemietet wird. Bei Abholung in Österreich und der Schweiz sind die Gebühren für die Autobahn-Vignette inklusive, die Maut für Tunnel muss hingegen ebenfalls extra bezahlt werden. (PM-ID: 100)

Über billiger-mietwagen.de:

www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 13 Jahren Branchenerfahrung und über 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln, Freiburg und Leipzig sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".

Rückfragen & Kontakt:

Frieder Bechtel, Tel: 0221/16790-008, E-Mail:

presse @ billiger-mietwagen.de,

Dompropst-Ketzer-Str. 1-9, 50667 Köln, Fax: 0221/16790-099,

www.billiger-mietwagen.de