AVISO - 2. Februar im ega: Petra Bayr liest beim V-Day

ega lädt zu Benefizlesung der Vagina Monologe von Eve Ensler

Wien (OTS/SK) - Am 2. Februar 2017 nimmt SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr an der vom ega, Frauen im Zentrum, im Rahmen der V-Day-Kampagne veranstalteten Lesung der Vagina Monologe von Eve Ensler teil. V-Day ist eine weltweite Bewegung von AktivistInnen mit dem Ziel, Gewalt gegen Frauen zu beenden. Aus mehr als 200 Interviews mit Frauen verschiedenen Alters und Hintergründen hat die Autorin Eve Ensler eine Sammlung einzigartiger Texte zusammengestellt. Sie geben Einblick in individuelle Geschichten, Gefühls- und Erfahrungswelten von Frauen. ****

Wann: Donnerstag 2. Februar 2017, um 19:00 Uhr

Wo: ega, Frauen im Zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien

