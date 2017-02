Top-Level Responsible Gaming von Casinos Austria durch Austrian Standards Institut bestätigt

Der Präsident der European Casino Association (ECA), Per Jaldung, gratuliert dem Unternehmen zur erfolgreichen Re-Zertifizierung.

Wien (OTS) - Glücksspiel mit Verantwortung ist seit Jahren eines der Leitprinzipien von Casinos Austria und Österreichischen Lotterien. Die Unternehmensgruppe ist weltweit führend bei der Entwicklung von Instrumenten für Responsible Gaming, Responsible Advertising und Responsible Sponsoring. Zudem hat die Unternehmensgruppe schon vor Jahren beschlossen, es nicht bei freiwilligem Engagement zu belassen, sondern sich auch der Zertifizierung durch ein unabhängiges Institut zu stellen. So sind die Österreichischen Lotterien nach den Standards der European Lotteries wie auch nach dem Framework der World Lottery Association zertifiziert.

Das Responsible Gaming Management System von Casinos Austria wurde 2014 erstmals durch das Austrian Standards Institute zertifiziert. Nach drei Jahren war nun eine grundlegende Überprüfung sämtlicher wichtiger Indikatoren angesetzt, außerdem wurden neben dem Head Office der Casinos Austria AG exemplarisch auch die Casinos in Innsbruck und der neue Casinobetrieb in Zell am See gründlich inspiziert.

Das Ergebnis bestätigt neuerlich: Casinos Austria erfüllt die höchsten Standards. „Ich bin sehr erfreut über dieses Ergebnis“, kommentierte der für Responsible Gaming, Responsible Advertising und Responsible Sponsoring zuständige Casinos Austria Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher die neuerliche Verleihung des Zertifikats, „schließlich steht bei einer solchen Prüfung ein entscheidender Teil unserer Unternehmensorganisation auf dem Prüfstand, nämlich das Managementsystem, mit dem wir unser verantwortungsvolles Handeln sicherstellen. Es war eine spannende Prüfungsphase – ich möchte allen im Unternehmen, die damit befasst waren und die sich hier engagieren, herzlich danken.“

Die Norm, die der Zertifzierung zugrunde gelegt wurde, ist das Responsible Gaming and Advertising Framework der European Casino Association (ECA). Der Präsident der European Casino Association, Per Jaldung, würdigte diese Leistung bei seinem Besuch in Wien am 27. Jänner 2017. Jaldung gratulierte Hoscher zur erfolgreichen Re-Zertifizierung und bedankte sich für die wegbereitende Arbeit. Die ECA ist die Organisation der konzessionierten terrestrischen Casino-Betreiber in Europa und inzwischen weltweit führend im Bereich der verantwortungsvollen Durchführung von Glücksspiel.

Verantwortungssicherung durch Managementsystem

Hinter der gesellschaftlichen Verantwortung von Casinos Austria stehen nicht einfach nur Absichtserklärungen, sondern ein detailliertes Managementsystem, das die Einhaltung von Regeln im Umgang mit Gästen und Spielteilnehmenden ebenso sicherstellt wie die Zurückhaltung in der Werbung. Schon bei der Entwicklung neuer Spiele wird darauf Bedacht genommen, dass sie hohes Spielvergnügen mit einem Höchstmaß an Sicherheit kombinieren.

Umfassende Prüfung durch das Austrian Standards Institut

Für die Erreichung des Zertifikats wurden insgesamt acht Teilbereiche intensiv geprüft:

1. Ausbildung der Mitarbeiter zum Thema Responsible Gaming 2. Informationen für Casinogäste 3. Zugangskontrollen 4. Werbung und Marketing 5. Ausschank von Alkohol 6. Spielteilnahme der eigenen Mitarbeiter 7. Einbindung von Stakeholdern 8. Forschung sowie Bewusstseinsbildung in Bezug auf Risikofaktoren bei der Entwicklung von neuen Spielen.

„Die Erneuerung des Zertifikats ist für uns ein Ansporn, die Arbeit in diesem Bereich mit Engagement weiter zu verfolgen“, so Hoscher abschließend, „wir werden auch in Zukunft entsprechend in Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Kooperationen, Weiterbildung und die Entwicklung neuer Instrumente investieren.“

