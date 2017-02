Immobilien Funk: 3. IMMY in Gold in Folge nach 2014 und 2015

Zum 3. Mal in Folge gewinnt Immobilien Funk den IMMY in Gold – die renommierteste Auszeichnung für Wiener Maklerbetriebe im Bereich Wohnimmobilien.

Wien (OTS) - Immobilien Funk wurde bei der IMMY Gala am 31. Jänner 2017 nach 2014 und 2015 zum dritten Mal mit dem IMMY in Gold für die Leistungen im Jahr 2016 ausgezeichnet.

Mit dieser Auszeichnung, die von der Wirtschaftskammer Wien -Fachgruppe Wien der Immobilien- und Vermögenstreuhänder - mit der Zielsetzung, die herausragende Qualität von Immobiliendienstleistungen zu prämieren und damit auch die Qualität der Branche zu fördern, verliehen wird, sieht Georg Flödl, Immobilien Funk Geschäftsführer und Partner, nicht nur als Beweis der Leistungen des Unternehmens, sondern auch als Ansporn:

„Dieser dritte IMMY bestätigt uns natürlich als Unternehmen und Team in unserer Arbeit – insbesondere auch in der Umsetzung von Dienstleistungen für namhafte Bauträger. Gleichzeitig gilt es aber auch, unsere Leistungen ständig zu evaluieren und dort, wo es Verbesserungspotenziale gibt, diese auch umzusetzen.“

Dafür dient Immobilien Funk, neben dem ständigen Austausch mit Kunden und Partnern, auch die transparente Bewertung des IMMY. Diese fließt in die tägliche Arbeit ein. „Wir sind davon überzeugt, dass nicht nur das fachliche Know-how, das unser Team in den verschiedensten Bereichen durch Zertifizierungen besitzt, sondern auch der menschliche Faktor zu den nachhaltigen Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens zählt.“, so Flödl weiter.

Und der Erfolg gibt Immobilien Funk Recht. Im letzten Jahr wurde das Unternehmen mit der Verwertung zahlreicher, neuer Projekte beauftragt, unter anderem:

Home2 am Handelskai in 1020 Wien

„The Rose“ in der Rosensteingasse, 1170 Wien

Mietprojekt 2100 Leobendorf, Hauptstraße

Mietprojekt 1170 Wien, Weidmanngasse

Über Immobilien Funk:

Immobilien Funk zählt seit mehr als 35 Jahren zu den renommiertesten Immobilienbüros Österreichs. Neben der Immobilienvermittlung bietet das Unternehmen, das von den beiden Partnern Dr. Margret Funk und Georg Flödl, MA, Präsident des ÖVI, geführt wird auch ein Rundumservice in der Immobilienberatung, der Immobilienbewertung und Immobilienverwaltung.

www.funk.at

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Johannes Eisert

T: +43 1 512 16 16 32

E: johannes.eisert @ epmedia.at