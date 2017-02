Alu Menziken errichtet bis 2018 Werk in Rumänien

Reinach/Menziken/Ranshofen/Satu Mare (OTS) - Die Alu Menziken Gruppe errichtet einen neuen Produktionsstandort in Satu Mare in Rumänien. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern entsteht ein Werk mit zwei Extrusionspressen und einer Gießerei für Aluminium. Die Fertigstellung des „Greenfield Werk Alu Menziken s.r.l“ ist für Ende 2018 geplant. In der ersten Phase werden 250 Arbeitsplätze geschaffen.

Die Alu Menziken Gruppe besteht aus der Alu Menziken Extrusion AG mit Werken in Reinach und Menziken sowie aus der Alu Menziken Euromotive GmbH in Ranshofen. Nun entsteht in Satu Mare in Rumänien ein vierter Produktionsstandort, der die bestehenden Werke ideal ergänzt und die Wertschöpfungskette erweitert.

Auf einem Sieben-Hektar-Grundstück wird eine Fläche von 20.000 Quadratmetern verbaut. Dort entsteht ein hochmodernes Presswerk mit zwei Extrusionspressen und einer Gießerei für Aluminium. In einer ersten Phase werden 250 Arbeitsplätze geschaffen. Die fokussierten Absatzmärkte liegen im Industriebereich mit Schwerpunkt Aerospace und Automotive. Das Werk soll Ende 2018 den Betrieb aufnehmen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 50 Millionen Euro.

„Mittlerweile sind alle Hürden genommen und alle Genehmigungen erteilt. Wir haben unser neues Projekt der lokalen Verwaltung in Satu Mare vorgestellt und es wurde sehr positiv aufgenommen“, sagt Ingolf Planer, CEO der Alu Menziken Gruppe.

„Wir haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um ein modernes, serviceorientiertes Unternehmen zu werden. Mit dem Werk in Rumänien sind wir in Zukunft noch besser gerüstet, die vom Markt geforderte flexible Anpassung an den Kunden sowie eine starke Lösungsorientierung zu bieten. Die Expansion ist notwendig, um unsere Ziele zu erreichen und unsere bestehenden Standorte abzusichern. Wir wollen in klar definierten Nischensegmenten die Marktführerschaft ausbauen und uns als bedeutender Hersteller von technologisch hoch anspruchsvollen Strangpressprodukten im europäischen Markt etablieren.“

Über die Alu Menziken Gruppe

Die Alu Menziken Gruppe ist ein Schweizer Metallverarbeitungskonzern mit Hauptsitz in Reinach, AG in der Schweiz. Ihre Spezialgebiete sind die Herstellung von Aluminiumprofilen, komplexen Strangpressprodukten sowie anspruchsvollen Aluminium-Leichtbaukomponenten. Die Alu Menziken Gruppe besteht aus der Alu Menziken Extrusion AG (Produktionsstandorte in Reinach und Menziken im Aargau) und der Alu Menziken Euromotive GmbH in Ranshofen, Oberösterreich. Alu Menziken ist eine 100-prozentige Tochter der Schweizer Industriegruppe Montana Tech Components. Ihre strategischen Geschäftsfelder sind: Aerospace, Automotive, Pneumatics, Construction und Industrial Components.

