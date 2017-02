Wechsel an der Spitze des Bundesverbandes der Konditoren

Leo Jindrak übernimmt von Paulus Stuller

Wien (OTS) - Mit 1. Februar 2017 bekommt der Bundesverband der Konditoren einen neuen Innungsmeister. Nach jahrzehntelangem Einsatz für die Branchen des Lebensmittelgewerbes hat KommR Prof. Dr. Paulus Stuller, Inhaber der Wiener Traditionskonditorei Heiner, nun auch die Leitung des Bundesverbandes der Konditoren an Spartenobmann Leo Jindrak übergeben. Bundesinnungsgeschäftsführerin DI Anka Lorencz dazu: „Der persönliche Einsatz mit dem Dr. Stuller stets für die Angelegenheiten des Lebensmittelgewerbes gekämpft hat, ist einzigartig, ihm gebührt größter Dank“.

Der neue Innungsmeister des Bundesverbandes, Leo Jindrak, ist Konditormeister in Linz, und weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt für seine Original Linzertorte. Er ist seit Jahren erfolgreicher Spartenobmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in Oberösterreich. Sein Einsatz gilt in seiner neuen Funktion natürlich vor allem der Wahrung der Interessen des Konditorenhandwerks. Als Stellvertreter wurde Bernhard Fenkart, Konditormeister aus Vorarlberg, nominiert.

Im Rahmen der letzten von ihm geleiteten Bundesverbandssitzung erhielt Dr. Stuller eine Torte in Form einer Konditorenhaube von SO Leo Jindrak überreicht. (PWK080/us)

Rückfragen & Kontakt:

Bundesinnung Lebensmittelgewerbe

DI Anka Lorencz

Telefon: +43 5 90 900 3650

lebensmittel.natur @ wko.at

Internet: http://www.lebensmittelgewerbe.at