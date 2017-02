Ankerbrot beteiligt sich an Bäckerei Linauer & Wagner*

Wiener Traditionsbäcker kauft sich bei NÖ Familienbetrieb ein

Wien (OTS) - Die Ankerbrot AG beabsichtigt, sich mit 65 % an der Bäckerei Linauer & Wagner „Backstuben“ BackwarenproduktionsgmbH aus Lichtenwörth (Wr. Neustadt) – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörden – zu beteiligen. Damit möchte Ankerbrot seine Kompetenz im Bereich des traditionellen, hochqualitativen Bäckerhandwerks weiter ausbauen.

Sinnvolle Beteiligung im Zuge der Qualitätsoffensive von Ankerbrot*

„Wir sind eine traditionelle Großbäckerei und setzen noch stärker auf qualitätsvolles Bäckerhandwerk. Aus diesem Grund passen die Linauer & Wagner Backstuben perfekt in unser Konzept, allen unseren Kunden beste, hochwertige Produkte zu bieten. Die Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen einander und somit können wir gemeinsam noch besser auf die Bedürfnisse des Marktes eingehen“, so Mag. Bernhard Angel, Vorstand der Ankerbrot AG.

Verbesserung für Kunden und Mitarbeiter

Filial- und Firmenkunden beider Unternehmen können sich künftig über ein breiteres Sortiment freuen. Durch die Zusammenarbeit werden beide Produktionsstandorte gestärkt. „Die Beteiligung von Ankerbrot an unserem Unternehmen ist eine Investition in die Zukunft von Linauer & Wagner und sichert den Standort sowie die Nachfolgeregelung unseres Hauses. Zukünftig können alle Kunden in der Region unsere Qualitätsprodukte auch in den Anker-Filialen kaufen“, so Bäckermeister Karl Linauer. Alle Filialen von Ankerbrot und Linauer & Wagner werden unverändert unter der jeweiligen Marke weitergeführt.

* Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Nichtuntersagung der Wettbewerbsbehörden.

Über Ankerbrot

Ankerbrot wurde 1891 in Wien-Favoriten gegründet und betreibt 108 Filialen mit Schwerpunkt Wien. Ankerbrot ist damit der größte Bäckereifilialist Österreichs. Das Unternehmen bäckt täglich Brot und Gebäck für die eigenen Filialen und den Handel in ganz Österreich. Das Traditionsunternehmen beschäftigt rund 1.100 MitarbeiterInnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ankerbrot.at

Über die Bäckerei Linauer & Wagner

Die Bäckerei Linauer wurde 1953 in Wiener Neustadt und die Bäckerei Wagner 1950 in Eisenstadt gegründet. 1989 ging man eine Vertriebspartnerschaft ein, die mittlerweile 19 Standorte umfasst; 2008 wurde der gemeinsame Bäckerei-Standort in Lichtenwörth errichtet. Neben dem Verkauf in den Filialen beliefert die Gruppe auch den Handel, die Gastronomie und Privatkunden. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 350 MitarbeiterInnen. Weitere Informationen auf www.linauer.at

