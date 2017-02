Neuschnee in allen Teilen Niederösterreichs

Zahlreiche Kettenpflichten im ganzen Land

St. Pölten (OTS/NLK) - Am heutigen Mittwoch wurde aus allen Teilen Niederösterreichs Neuschnee gemeldet. Am intensivsten fiel der Niederschlag im Weinviertel aus, wo heute am Morgen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gemessen wurden. Die weiteren Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel und Industrieviertel jeweils auf bis zu 15 Zentimeter und im Waldviertel auf bis zu fünf Zentimeter. In ganz Niederösterreich überwiegen auf den Landesstraßen L und B heute die matschigen Fahrbahnen bzw. gestreuten Schneefahrbahnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht für alle Fahrzeuge gibt es auf der L 6155 zwischen Wang und Senfenegg, für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrersattel, der B 18 über den Gerichtsberg, der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge und auf der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 135 über das Preiner Gscheid, der L 175 zwischen Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der B 7 zwischen Poysdorf und Drasenhofen Schneeketten anlegen. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh zwischen -7 Grad in Pottenbrunn, Gföhl und Spitz und +1 Grad, die in Waidhofen an der Ybbs gemessen wurden.

Nähere Informationen bei der Abteilung Straßenbetrieb beim Amt der NÖ Landesregierung unter 02742/9005-60262 und e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

