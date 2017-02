Nächster Exit für aws Gründerfonds: Pehn Bootsbau GmbH gewinnt Erhard F. Grossnigg als Investor

Wien (OTS) - Das innovative Bootsbau-Unternehmen nahm seit dem Einstieg des aws Gründerfonds im Jahr 2013 eine positive Entwicklung und konnte in der Folge zum Jahresende 2016 auch den Investor Erhard F. Grossnigg von dem erweiterten Produktportfolio und dem Wachstumspotenzial des Unternehmens überzeugen.

Mit der Finanzierung des aws Gründerfonds wurde unter anderem die Produktion und Fertigstellung des neuen Bootes Pehn eVario 660 ermöglicht. Dieses innovative Boot ist in Leichtbauweise mittels 3D Sandwich Infusions Methode gebaut, zudem wiegen die Akkus nur mehr ein Sechstel des üblichen Gewichts und benötigen weniger Platz. Somit kann das Elektroboot mit Akkus bis über 60kW ausgestattet werden und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 12km/h im Eco Mode und 15,5 km/h bei Volllast. Weiters konnte in den vergangenen Jahren eine Partnerschaft mit Riva aufgebaut werden, deren Generalimporteur Pehn Bootsbau heute ist.

Jörg Keplinger, Geschäftsführer der Pehn Bootsbau GmbH, ist sich sicher: “Mit dem Investment des aws Gründerfonds war es mir möglich, meine konkreten Pläne erfolgreich umzusetzen. Ich konnte den Umsatz in den letzten Jahren mehr als verdoppeln und mein Unternehmen profitabel am österreichischen Bootsmarkt etablieren.”

Ralf Kunzmann, Geschäftsführer des aws Gründerfonds, kommentiert die positive Entwicklung des Unternehmens: „Es freut uns sehr, dass die Anschubfinanzierung des aws Gründerfonds dabei geholfen hat, das Unternehmen auf einen erfolgreichen und nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen und für langfristig orientierte private Investoren aus Österreich interessant zu machen. Mit Erhard Grossnigg hat die Pehn Bootsbau GmbH einen österreichischen Partner an Bord geholt, der den weiteren Wachstumskurs des Unternehmens begleiten wird.“

Erhard F. Grossnigg blickt positiv in die Zukunft: „Herr Keplinger ist ein engagierter Vollblutunternehmer. Er hat sich ein trendiges Geschäftsfeld ausgesucht, das gute Zukunftschancen hat. Seine Boote sind leistbare und gute Performer. Das erlaubt Zuversicht für dieses Investment.“

Über Pehn Bootsbau GmbH

Das oberösterreichische Unternehmen produziert eine eigene Elektroboot-Serie vorwiegend für die alpenländischen Binnenseen und als Day Cruiser für das Meer. Pehn kooperiert mit dem italienischen Unternehmen C.N.A. beim Bau von weiteren Produkten wie Tretbooten, Segelbooten oder Katamaranen und ist Generalimporteur von Riva. Pehn bietet zudem Bootsüberwinterungen, Motor- und Yachtservice sowie Reparaturen an.

www.pehn-bootsbau.at

Über den aws Gründerfonds

Der aws Gründerfonds ist eine österreichische Venture Capital-Gesellschaft und verfügt über Beteiligungskapital in Höhe von rd. 70 Mio. Euro. Der Fonds ist eine Tochtergesellschaft der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws). Der Investitionsfokus liegt auf österreichischen Start-ups mit großem Wachstumspotenzial für Anschub- und Anschlussfinanzierungen in der Start-up- und frühen Wachstumsphase (Later Seed und Series-A). Co-Investoren aus unserem internationalen Netzwerk werden dabei aktiv eingebunden. Der aws Gründerfonds versteht sich als langfristiger, stabiler Partner und bietet unternehmerisches Venture Capital mit aktiver Unterstützung. Bislang wurden bereits 20 Beteiligungen abgeschlossen, u.a. Zizooboats, Piano Media, Roomle und Bluesource.

www.gruenderfonds.at

