Mitterlehner schreibt Staatspreis Marketing 2017 aus

Auszeichnung für innovatives strategisches Marketing - Einreichungen sind bis zum 7. April möglich

Wien (OTS/BMWFW) - Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat heute den Staatspreis Marketing 2017 ausgeschrieben. "Mit unserem Staatspreis prämieren wir innovative Marketing-Konzepte, die in der Praxis erfolgreich umgesetzt wurden. Die öffentliche Auszeichnung stärkt das Bewusstsein für hochwertige Leistungen und ist ein Gütesiegel für Nachhaltigkeit und Wertorientierung", sagt Mitterlehner, der zur zahlreichen Teilnahme einlädt.

Bei dem alle zwei Jahre vergebenen Staatspreis prämiert eine hochkarätig besetzte Experten-Jury Qualität, betriebswirtschaftliche Relevanz und Innovationsgrad. Einreichen können Industrie-, Handels-und Dienstleistungsunternehmen sowie Institutionen, Organisationen und Verbände mit Sitz in Österreich.

Voraussetzung ist eine Marketingleistung, die im Zeitraum von Anfang 2015 bis Ende 2016 realisiert wurde und einen markanten Unternehmenserfolg ausgelöst hat. Diese Leistung kann regional, national oder auch international - mit deutlichem Bezug zum Standort Österreich - erbracht worden sein.

Die Teilnahme am Staatspreis ist in folgenden Kategorien möglich:

* Public Services und Non Profit-Organisationen (NPO)

* Private Services (z.B. Finanzdienstleistungen oder Tourismus)

* Handel

* Produktion

* Kleinunternehmen

* Exportmarketing

Zusätzlich vergibt die Jury je einen Sonderpreis für ausgezeichnete Marketingleistungen auf den Gebieten Start-up-Marketing, Dialogmarketing bzw. Event Marketing.

Einreichungen sind bis zum 7. April in elektronischer Form unter www.staatspreis-marketing.at möglich. Die Überreichung des Staatspreises findet im Rahmen der Marketing-Gala am 12. Juni 2017 in der Aula der Wissenschaften in Wien statt.

