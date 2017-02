Ausgezeichnet: Zweiter IMMY für Top-Maklerinnen Steindl & Herzel

Wirtschaftskammer vergab erneut Immobilienpreis in Silber an Wiener Duo

Wien (OTS) - Die engagierten Powerfrauen von Steindl & Herzel Immobilien wurde am Dienstagabend in Wien zum zweiten Mal in Folge mit dem renommierten IMMY–Preis geehrt. Emsige Mystery Shopper haben das junge Unternehmen der Juristinnen Isabel Steindl und Katja Herzel erneut über einen längeren Zeitraum auf Herz und Nieren geprüft und höchste Qualität attestiert.

Der erstklassige Dienst am Kunden hat sich bewährt: Nach nicht einmal vier Jahren im Geschäft hat sich die kleine Firma ihren Platz in der Branche durch Einsatz und Professionalität gesichert. Nun dürfen sich die dynamischen Damen erneut über eine offizielle Bekräftigung ihres Engagements von Seiten unabhängiger Experten freuen.

Anonyme Tester haben Steindl & Herzel Immobilien wieder unter die Lupe genommen und festgestellt: Nach der Bestätigung durch die Verleihung des silbernen IMMY im Vorjahr haben sich diese Preisträger nicht auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Kunden können hier immer beste Qualität erwarten.

Kundenorientierung und höchste Standards zeigen sich konkret in der Reaktionsgeschwindigkeit bei Anfragen, Qualität und Vollständigkeit der schriftlichen Unterlagen zu den jeweiligen Objekten, Verbindlichkeit und Termintreue der Makler sowie die persönliche Beratung vor, bei und nach einem Besichtigungstermin.

Steindl & Herzel legt von Anfang größten Wert darauf, Kontakte und Kundenstamm kontinuierlich auszubauen und bestmöglich zu betreuen. Vorerst liegt der Fokus auf Verkauf und Vermietung von Immobilien im Großraum Wien und Salzburg - bundesweiter Expansionskurs nicht ausgeschlossen. Die ambitionierten Immo-Ladys verfügen über umfassendes rechtliches Hintergrundwissen, das jahrelange Marktkenntnis, Vernetzung und Fachkompetenz optimal abrundet.

Der prestigeträchtige IMMY-Award der Wiener Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer wird seit elf Jahren an die 20 besten Maklerbetriebe der Stadt in den Kategorien Silber und Gold vergeben. Er steht für Qualität und hochwertige Dienstleistungen – Wettbewerbsvorteile, die Steindl & Herzel in Zukunft in weiten Teilen Österreichs anbieten will.

Die anonymen Profi-Tester haben festgestellt, was Kunden von Steindl & Herzel Immobilien schon lange wissen: Hier ist man in den besten Händen! Ob als Wohnungssuchender oder Eigentümer/Abgeber.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katja Herzel

Geschäftsführerin

Palais Palffy

Josefsplatz 6

1010 Wien

+43 699 19335310

herzel @ steindl-herzel.at



oder



Mag. Isabel Steindl

Geschäftsführerin

Palais Palffy

Josefsplatz 6

1010 Wien

+43 699 17922029

steindl @ steindl-herzel.at