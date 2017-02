Studie: WIFI, ARS und Business Circle sind Österreichs beste Seminaranbieter

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 473 Führungskräfte nach der Qualität von knapp 100 Anbietern von Fortbildungsangeboten.

Wien (OTS) - Im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellt das Meinungsforschungsinstitut meinungsraum.at die jährliche Studie zum Image und der Qualität heimischer Seminaranbieter. In der Kategorie Gesamtanbieter konnte sich wie im Vorjahr das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer (WIFI) vor der Akademie für Recht, Steuern und Wirtschaft (ARS) und dem Konferenzveranstalter Business Circle durchsetzen.

Im Bereich Führung und Strategie setzte sich der Anbieter Hernstein International durch. Das hochwertigste Fortbildungsangebot im Bereich Produktion und Fertigung bietet, so die Umfrageteilnehmer, die TÜV Austria Akademie an. Die Seminarangebote der ADV Arbeitsgemeinschaft Datenverarbeitung haben die Nase in der Kategorie Informationstechnologie vorn.

Alle Details zur Studie und alle Resultate finden Sie in der aktuellen Ausgabe von INDUSTRIEMAGAZIN sowie online:

https://industriemagazin.at/epaper

