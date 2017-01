Nationalrat – Matznetter: Regierungskurs schafft mehr Arbeitsplätze und mehr Wachstum

Arbeitsprogramm der Regierung Kern enthält Fülle sehr guter Maßnahmen

Wien (OTS/SK) - „Dieses Land hat in Wahrheit die letzten zehn Jahre eine hervorragende Performance hingelegt“, resümierte SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter heute, Dienstag, im Nationalrat. Der teilweise polemischen Kritik der Opposition an der Regierungserklärung bzw. am Arbeitsprogramm kann der SPÖ-Abgeordnete nichts abgewinnen: „Leider tun sich einige schwer, hier angemessen zu diskutieren. Die Erklärung enthält eine Fülle von sehr guten Maßnahmen.“ ****



„Diese Bundesregierung hat ein ernsthaftes Programm vorgelegt“, so Matznetter. In Österreich gibt es generell „hervorragende Rahmenbedingungen, hervorragende Betriebe und hervorragende ArbeitnehmerInnen“. „Diese Rahmenbedingungen werden durch die Regierung nochmals verbessert. Das neue Arbeitsprogramm bedeutet: Mehr Arbeitsplätze, mehr Forschung, mehr Wachstum, mehr Bildung und bessere Integration.“ (Schluss) bj/pm

