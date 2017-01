Europa-Jugend-Empfang mit Bundesminister Rupprechter

Wien (OTS) - Das größte europapolitische Jugend-Netzwerk in Österreich - JEF und Europe Direct Wien – starteten am 27.01.2017 mit einem Empfang im Haus der Europäischen Union ins neue Jahr. Mehr als 150 junge Aktivistinnen und Aktivisten stimmten sich auf die europäischen Herausforderungen 2017 ein: BREXIT, Wahlen in Frankreich und Deutschland sowie die Migrations-Krise.

Bundesminister Andrä Rupprechter, früherer Direktor im Generalsekretariat des Rates der EU, motivierte die jungen Teilnehmer: “Ich war jahrelang in Brüssel in leitender Position tätig. Daher weiß ich, wie wichtig junge Menschen sind, die sich freiwillig und aktiv für ein vereintes, demokratisches Europa einsetzen."

