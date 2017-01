Hochkarätige Verstärkung: Linzer Kapitalmarktexperte Dr. Herbert Samhaber ab sofort im Advisory-Board der 21 Group AG

Vorstand Sebastian Aigner begrüßt bereits vierten Kooperationspartner auf firstcap.eu

Linz (OTS) - Die Linzer 21 Unternehmensgruppe mit ihrer Crowdinvesting-Plattform firstcap.eu ist um einen hochkarätigen Neuzugang reicher: Nachdem erst vergangene Woche der Einstieg des Linzer Immobilienexperten Martin Klier von GMK-Immobilien erfolgt ist, kann Vorstand Sebastian Aigner mit dem Kapitalmarktexperten Dr. Herbert Samhaber heute bereits das vierte Mitglied des Advisory-Boards begrüßen.

„Wie alles im Leben, ist auch die Finanzwelt einem ständigen Wandel unterworfen. Einerseits ist der Zugang zu Wachstumskapital für Unternehmen in den letzten Jahren deutlich schwieriger geworden, auf der anderen Seite fehlt es an innovativen Investmentmöglichkeiten. Ich bin daher überzeugt, dass Crowdinvesting in den kommenden Jahren einen fixen Platz in der Finanzwelt einnehmen wird und freue mich, dazu mein fachliches Wissen im Rahmen der 21 Unternehmensgruppe einzubringen“, definiert Dr. Samhaber seine neue Tätigkeit.

Der promovierte Jurist Dr. Herbert Samhaber verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Produkt- und Portfoliomanagement sowie im Going-Public von Wertpapieremissionen. Seit 2001 leitet er als Gründer und Vorstandsvorsitzender die Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG und seit 2013 als Geschäftsführer die Samhaber & Partner Service GmbH. Seit 2000 bekleidet er das Amt des Fachgruppenobmanns der Finanzdienstleister OÖ und ist darüber hinaus als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Wertpapiergeschäfte und Vermögensberatung tätig. Als Mitinitator des Universitätslehrganges „akademischer Finandienstleister/innen“ an der Donau-Universität Krems stellt er seit 1999 auch als Lehrbeauftragter für Kapitalmarktrecht und Wertpapieranalysen sein fachliches Wissen dem akademischen Nachwuchs zur Verfügung – unter anderem ist auch 21-Vorstand Sebastian Aigner durch seine Schule gegangen.

„Mit Dr. Samhaber ist es uns gelungen, ein echtes Urgestein des Kapitalmarktes für unsere Idee zu gewinnen. Es ist uns eine große Ehre, ihn nunmehr als viertes Mitglied in unserem Advisory-Board begrüßen zu dürfen. Seine langjährige Erfahrung und sein hervorragendes Know-how wird es uns ermöglichen, unser Angebot weiter zu professionalisieren und Crowdinvesting auch im regionalen Umfeld fest zu etablieren“, zeigt sich 21-Vorstand und firstcap-Gründer Sebastian Aigner hocherfreut über die neue Kooperation.

