„Eurovision Song Contest 2017“ – Semifinalauslosung in Kiew

Österreich singt im zweiten Halbfinale am 11. Mai um den Einzug ins Finale

Wien (OTS) - Insgesamt 43 Länder gehen im Mai 2017 beim „Eurovision Song Contest“ in Kiew an den Start. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie das Gastgeberland Ukraine – bereits fix qualifiziert sind, singen die 37 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am 9. (18 Länder) und am 11. Mai (19 Länder) um den Einzug ins Finale am 13. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF eins). Im Rahmen des „Allocation Draw“ wurde am Dienstag, dem 31. Jänner 2017, in Kiew ausgelost, welches Land in welcher Hälfte welches Semifinales an den Start geht – die exakte Startreihenfolge wird nach redaktionellen Kriterien vom ukrainischen Fernsehen Mitte März festgelegt. Österreich wurde in die erste Hälfte des zweiten Semifinales gelost und ist damit am 11. Mai dran.

Gestern wurde in Kiew auch der Claim des ESC 2017 bekanntgegeben – der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt steht heuer unter dem Motto „Celebrate Diversity“.

Das Ergebnis der Semifinalauslosung

Erstes Semifinale am 9. Mai mit folgenden Ländern:

Erste Hälfte:

Montenegro

Finnland

Georgien

Portugal

Belgien

Schweden

Albanien

Aserbaidschan

Australien

Zweite Hälfte:

Zypern

Slowenien

Armenien

Moldawien

Tschechien

Lettland

Island

Griechenland

Polen

Zweites Semifinale am 11. Mai mit folgenden Ländern:

Erste Hälfte:

F.Y.R. Mazedonien

Malta

Niederlande

Serbien

Dänemark

Russland

Rumänien

Ungarn

Österreich

Irland

Zweite Hälfte:

Schweiz

Estland

Israel

Bulgarien

San Marino

Litauen

Kroatien

Norwegen

Weißrussland

