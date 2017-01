ARAG SE Direktion für Österreich: Unternehmen wächst und steigert Ergebnis

Wien (OTS) - Der Rechtsschutzspezialist ARAG konnte im Geschäftsjahr 2016 sein Wachstum deutlich steigern und gleichzeitig die bereits starke Ertragssituation weiter verbessern. CEO Dr. Matthias Effinger zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und blickt entsprechend positiv in die Zukunft.

In ihrer vorläufigen Bilanz weist die ARAG Österreich eine um 3,4 Prozent gestiegene Bestandsprämie (Vorjahr +1,0 Prozent) per Ende 2016 aus, die sich auf 58,913 Mio. EUR (Vorjahr 56,967 Mio. EUR) erhöht hat. Die Produktion (Neu- und Mehrprämie) stieg um 34,2% von 3,863 auf 5,182 Mio. EUR. Gleichzeitig wurde das Wachstum von einem deutlichen Rückgang des Storno II beflügelt. Dieses ging um 20,9% bzw. um 0,848 Mio. EUR zurück (3,203 Mio. EUR versus 4,051 Mio. EUR im Vorjahr).

Das EGT konnte 2016 gegenüber dem bereits starken Vorjahr nochmals klar gesteigert werden und beträgt 22,6 Mio. EUR (Vorjahr 17,9 Mio. EUR). Hierbei entfallen 15,8 Mio. EUR auf das versicherungstechnische Ergebnis bei einer Combined Ratio von 72,8 Prozent (Vorjahr 14,1 Mio. EUR und Combined Ratio 75,3). Die Gesamtschadenreserve in Höhe von 130,8 Mio. EUR ging aufgrund der guten Schadenentwicklung gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. EUR leicht – um 1,5 Prozent – zurück. Insbesondere aufgrund von Sondereffekten konnte mit 6,7 Mio. EUR 2016 trotz Niedrigzinsphase ein sehr gutes Kapitalanlageergebnis erzielt werden (Vorjahr 4,0 Mio. EUR).

Die Bilanzierung erfolgte nach den Vorschriften des österreichischen Steuerrechts und des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB).

Der Rechtsschutzspezialist ARAG ist seit 1976 am österreichischen Markt tätig und gehört zum internationalen ARAG Konzern mit Sitz in Düsseldorf. Die ARAG SE Direktion für Österreich weist per Ende 2016 eine Bestandsprämie von 58,9 Mio. EUR aus und beschäftigt 99 Mitarbeiter. Schwerpunkt sind Rechtsschutz-Produkte für Privatkunden, Klein- und Mittelbetriebe, Gemeinden und Landwirte sowie Medizin- und Gesundheitsberufe.

