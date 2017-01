Terminverschiebung VVO-Pressefrühstück: Die Bedeutung der Lebensversicherung in der Volkswirtschaft

Korrektur zu OTS_20170126_OTS0089

Wien (OTS) - Terminverschiebung VVO-Pressefrühstück: Die Bedeutung der Lebensversicherung in der Volkswirtschaft

Das VVO-Pressefrühstück: „Die Bedeutung der Lebensversicherung in der Volkswirtschaft“, das am Mittwoch, den 1. Februar 2017 um 9.00 in den Räumlichkeiten des österreichischen Versicherungsverbandes VVO stattfinden sollte, wird abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Rückfragen & Kontakt:

VVO Versicherungsverband Österreich

Mag. Dagmar STRAIF

T.: 01/711 56-289

F.: 01/711 56-270

dagmar.straif @ vvo.at

www.vvo.at