Jamendo verhalf unabhängigen Künstlern 2016 zu Einnahmen von 1 Million US-Dollar

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Wichtiger Meilenstein bestätigt tantiemenfreies Modell, ermöglicht festes und faires Einkommen für Musiker.

Am Rückzug der digitalen Verkäufe und der steigenden Nachfrage nach On-Demand-Streaming hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass das Musikgeschäft sich drastisch verändert hat. Dennoch scheint es noch immer nicht das richtig Modell für sich gefunden zu haben. In dieser sich ständig wandelnden Landschaft bleibt aber ein Faktum offensichtlich: Künstler verdienen immer weniger Geld mit ihrer Arbeit. Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass die Medien wieder von einem Künstler berichten, der das geringe Einkommen von Streaming-Plattformen anspricht. Musiker und Liedermacher sind heute auf sich allein gestellt und haben Mühe, die effizienteste Methode zur Bewerbung und Monetarisierung ihrer Musik zu finden.

Die Lizenzplattform von Jamendo, die auf einem tantiemenfreien Modell mit angemessener Beteiligung beruht, kommt hier zu Hilfe. 2016 wurden mehr als 1 Million US-Dollar an Künstler ausbezahlt. Das Modell hat sich damit für unabhängige Musikschaffende klar bewährt.

Jamendo platziert unabhängige Tracks in Werbekampagnen renommierter Marken, wie Ford, Nestlé, Sony, Huawei oder Mercedes-Benz und liefert die Hintergrundmusik für globale Einzelhandelsketten wie United Colors of Benetton, McDonald's oder Swatch. Mit dieser Strategie verdienen die Künstler direkt gutes Geld. Die Rechteinhaber erhalten eine angemessene Beteiligung (bis zu 65 %), Jamendo behält lediglich eine Umsatzbeteiligung ein. (bis zu 65 %).

"Wir sehen definitiv eine stark wachsende Nachfrage nach Musiklizenzierung. Immer mehr Künstler schließen sich Jamendo an, um ihre Arbeit zu monetisieren", sagte Emmanuel Donati, Geschäftsführer von Jamendo.

Das Geschäft der Musiklizenzierung wächst in der Tat rasant, eine natürliche Folge des immer größeren Angebots an Video-Uploads im Internet. Jede Minute werden auf YouTube 500 Stunden an Videomaterial hochgeladen und der Großteil davon beinhaltet Musik. Jamendo verbessert sein Serviceangebot kontinuierlich und erwartet auch in der nahen Zukunft, wichtige Meilensteine zu erreichen.

Jamendo Musikretrospektive 2016:

Informationen zu Jamendo

Jamendo ist eine weltweite Gemeinschaft für unabhängige Musik, wo Tausende von Künstlern mehr als 500.000 Songs teilen, die kostenfrei gestreamt und heruntergeladen werden können. Jamendo unterstützt unabhängige Künstler, indem ihre Songs für die kommerzielle Nutzung lizenziert werden (Film, TV, Werbung, Hintergrundmusik in Geschäften usw.) und sie einen fairen Umsatz erhalten

