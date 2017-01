„Prater-LiteraTOUR“ am Mittwoch im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) läuft noch bis Sonntag, 26. Februar, die Sonder-Ausstellung „LiteraTOUR durch 250 Jahre Prater“. Das ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker-Team dokumentiert in dieser Schau, dass sich zahlreiche Literaten und Dichter mit dem Wiener Prater befasst haben. Vielerlei Publikationen, Bildmaterial, Textbeiträge und weitere Exponate, darunter ein Riesenrad-Modell und Karussell-Pferdchen, gibt es zu sehen. Fallweise Führungen ergänzen die Prater-Schau. Der nächste Termin: Am Mittwoch, 1. Februar, ab 16.30 Uhr, lädt das Museum wieder einmal zu einer gemeinsamen Besichtigung mit den Kuratoren ein. Dabei werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über geschichtliche Hintergründe zu einzelnen Publikationen und über Projekte wie „Venedig in Wien“ aufgeklärt. Anekdoten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Mitmachen bei der aufschlussreichen Tour ist gratis. Spenden werden angenommen. Informationen: Telefon 4000/02 127.

Krimi-Leserinnen und –Leser kommen bei dem Rundgang durch die Ausstellung genauso auf ihre Kosten wie die Anhängerinnen und Anhänger der Lyrik. Ein Besuch der Jubiläumsschau „LiteraTOUR durch 250 Jahre Prater“ ist empfehlenswert. Das Museum ist am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) geöffnet. Der Zutritt ist kostenlos. Auskünfte werden per E-Mail erteilt:

bm1020 @ bezirksmuseum.at.

www.bezirksmuseum.at

