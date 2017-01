Bentone® Gels von Elementis Specialties erhalten RSPO-Zertifizierung

London (ots/PRNewswire) - Elementis Specialties freut sich bekanntzugeben, dass unsere BENTONE® GEL Produkte, die Palmölderivate enthalten, gemäß dem Standard des Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) zertifiziert wurden. Sie werden gemäß den GMP-Standards der European Federation for Cosmetic Ingredients hergestellt. "Mit der RSPO-Zertifizierung unserer BENTONE® GEL Produktlinie passen wir die Bandbreite der Spezifikationen weiter an, um die Bedürfnisse unserer Kunden in der Körperpflegebranche zu erfüllen", sagte Luc van Ravenstein, Vice President des Geschäftbereichs Personal Care. Elementis Specialties ist ein führender Anbieter von Rohstoffen, die von der Kosmetikindustrie verarbeitet werden. Als Geschäftsmitglied des RSPO setzt sich Elementis Specialties dafür ein, dass die Verwendung von nachhaltigem Palmöl und nachhaltigen Palmölderivaten zur Norm wird. Elementis Specialties trägt zum Schutz und Erhalt der reichen Artenvielfalt in tropischen Palmenwäldern bei, indem es sein Palmöl aus nachhaltigen Palmenhainen gewinnt, die negativen Einflüssen auf Bodenerosion, Artenvielfalt, einheimische Bevölkerung und Landrechte entgegenwirken.

Informationen zu Elementis Specialties Inc.

Elementis Specialties Inc., ein Unternehmen der Elementis plc, liefert innovative Rheologiesteuerungsadditive, mit denen die Produkte unserer Kunden optimiert werden. 2015 erwirtschafteten die mehr als 1.400 Mitarbeiter von Elementis plc einen Jahresumsatz von 0,7 Mrd. USD. Elementis betreibt mehr als 30 Niederlassungen, darunter 18 Produktionsanlagen, in 9 Ländern. Elementis plc hat auf der London Stock Exchange (GB) eine Premium-Notierung und gehört zum FTSE 250 Index (als eines der 350 größten Unternehmen in GB nach Marktkapitalisierung) sowie zum FTSE4Good Index. Elementis nimmt am EcoVadis-Programm für nachhaltiges Liefermanagement teil und wurde 2014 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Elementis Specialties Inc. zeichnet sich durch erstklassige Produktqualität sowie ausgezeichneten technischen Support und Kundenservice aus. Diese Kompetenzen bilden die Plattform, um den Märkten für Beschichtungen, Bau, Ölfeldbohrung und Körperpflege einen Nutzenwert bereitzustellen.

