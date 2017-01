bike-austria Tulln – 3. bis 5. Februar 2017

Neuheiten: Honda und die schönsten Reisedestinationen

Tulln (OTS) - Die bike-austria Tulln findet unmittelbar vor Saisonstart von 3. bis 5. Februar 2017 statt. 160 Firmen präsentieren 340 Marken aus Japan, Europa und den USA. Alle Top-Player der Branche sind bei der bike-austria Tulln 2017 dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder. Neu ist ein eigener Bereich für ATV & Quads.

Neuheiten auf der bike-austria Tulln

Honda mit einer Österreichpremiere auf der bike-austria

Auf die Besucher des Honda-Standes in Halle 3 warten viele aufregende Highlights - allen voran die Österreichpremiere der neuen CBR1000R Fireblade. Honda begeht mit der Fireblade das 25-jährige Jubiläum des Supersportlers, der die Maßstäbe des Supersport-Segments neu definierte. Perfekte Fahrbarkeit und leichtes Handling wurden dank unermüdlicher Entwicklungsarbeit unter dem Motto „Total Control“ weiter optimiert. 90 % der Bauteile wurden erneuert - 15 Kilogramm weniger Gewicht und 11 PS mehr Leistung verbessern das Leistungsgewicht um 14 % auf absolute Fireblade-Bestwerte. Der innovative X-ADV stellt eine vollkommen neue Motorrad-Generation dar. Er kombiniert SUV-Stil und Offroad-Eigenschaften mit 750er Twin-Power, Upside-Down Gabel mit langem Federweg und dem Honda DCT-Doppelkupplungsgetriebe für höchste Alltagstauglichkeit und Abenteuerpotential. Alle Neuheiten zu Honda erfahren Sie in Halle 3 – Stand 335.

Schwerpunkt: Reisen und Tourismus

Urlaubsfeeling auf der bike-austria Tulln

Planen Sie eine Fahrt durch Österreich mit dem Großglockner als Ziel oder eine Sightseeing-Tour durch die italienischen Alpen und Pässe, ihren malerischen Dörfern und italienischen Seen. Eine Abenteuerreise nach Rumänien oder auf der Route 66 durch Amerika? Mit dem Motorrad ins Gelände und Offroad durch Mexiko, Peru, Afrika, Italien oder Kroatien verbessert nicht nur die Fahrtechnik, sondern bietet Entspannung pur abseits vom Alltag. Reisen in Klein-Gruppen, Individualreisen, Touren mit Freunden, Motorrad Trainings, Reisetipps in Büchern oder die aktuellsten Karten mit den schönsten Motorradrouten, die Aussteller in der Halle 4 beraten Sie gerne.

America Canada Motorradreisen

Es ist der Traum eines jeden Bikers, einmal die Route 66 zu fahren. 3 Zeitzonen, 8 Bundesstaaten und rund 4.000 km sind die imposanten Eckdaten. Durchfahren wird die historische Route durch die Bundesstaaten Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona und Kalifornien. Informationen zur Route 66 und vielen anderen Amerika und Kanada Reisen erhalten Sie in Halle Halle 4 Stand 403.

Alpen Motorrad Hotels

Motorradfahrer willkommen!

Berge sind einfach besser - welcher Flachland-Biker hat nicht schon sehnsüchtig von der großen Tour durch die Alpen oder Dolomiten geträumt. Hunderte von Kilometern reiht sich Kurve an Kurve, lässt es sich rasant oder ganz gemütlich über den Asphalt wedeln, jagt ein atemberaubendes Panorama das nächste. Biker-Herz, was willst Du mehr? Eigentlich nur noch ein nettes Hotel, um das glückliche Haupt und den müden Hintern am Ende eines aufregenden Tages in Ruhe zu betten. Denn mögen ganz hartgesottene Motorradfreaks auch nur mit Zelt und Campingplatz über die Pässe kommen, freut sich das Gros der Tourenfahrer nach 150 km Dauerserpentine doch am kleinen Luxus. Das mag für den einen ein Zimmer in der Familienpension sein, für den anderen das 4-Sterne-Hotel. Informationen zu den Alpen Motorrad Hotels finden Sie Halle 4 Stand 432.

Alle Informationen auf www.bike-austria.at.

Ab sofort Tickets sichern und im Ticketshop bestellen!

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

