Sieber: Volksanwaltschaft nützt Gesellschaft und damit jedem einzelnen Bürger

ÖVP-Volksanwaltschaftssprecher gratuliert Volksanwaltschaft zum 40-Jahr-Jubiläum

Wien (OTS) - "Die Volksanwaltschaft als Kontrollorgan des Parlaments ist eine wichtige Institution mit hohem Renommee, großem Verantwortungsbewusstsein und einem höchst vielfältigen Aufgabengebiet. Ich danke dieser wichtigen Einrichtung für ihr Engagement im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher", gratulierte heute, Montag, ÖVP-Volksanwaltschaftssprecher Abg. Norbert Sieber der Volksanwaltschaft anlässlich ihrer 40 Jahr-Feier im Parlament.

Es sei dies eine wichtige Ombudsstelle, wenn es darum gehe, Missstände in der öffentlichen Verwaltung abzustellen und entsprechende Verbesserungen herbeizuführen. Welch wichtige und großartige Arbeit die Volksanwaltschaft leistet, belegen auch die Zahlen, die heute Volksanwältin Gertrude Brinek in ihrer Rede dargelegt hat: Mehr als eine halbe Million Menschen bzw. Fälle hat diese in den letzten 40 Jahren schon beraten bzw. bearbeitet – wobei sich die Themen von Baurecht, Jugendhilfe, Agrar oder Sozial- bis hin zur Justizverwaltung und mehr erstrecken, stellte Sieber anerkennend fest. "Nutznießer der Arbeit der Volksanwaltschaft ist die Gesellschaft und damit jeder einzelne Bürger."

Der ÖVP-Abgeordnete unterstrich zudem, dass die Volksanwaltschaft vor fünf Jahren durch ein verfassungsrechtliches Mandat zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte eine Kompetenzerweiterung erhalten habe. "Damit wurde ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Menschenrechte gesetzt."

Die Volksanwaltschaft habe auch ihr Wissen und ihre Kompetenz zu wichtigen gesellschaftspolitischen Themen eingebracht, wie beispielsweise auch zur Reform des Sachwalterrechts, wie sie als "Erwachsenenschutz" im Ministerrat beschlossen wurde.

"Ich wünsche der Volksanwaltschaft weiterhin alles Gute und noch viele Jubiläen!", schloss der Mandatar.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at