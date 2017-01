Mexikoplatz 1 wird Heinz-Weißmann-Hof: Würdigung eines langjährigen Bezirksvorstehers

Wien (OTS/SPW-K) - Der Bauausschuss hat heute beschlossen, den ehemaligen Wohnort des langjährigen Leopoldstädter Bezirksvorstehers Heinz Weißmann am Mexikoplatz 1 in „Heinz-Weißmann-Hof“ umzubenennen. „Heinz Weißmann hat als Bezirksvorsteher die Leopoldstadt maßgeblich geprägt. Während seiner Amtszeit wurden unter anderem die Weichen gestellt für die Wohnbebauung des ehemaligen Nordbahnhofgeländes, einem der wichtigsten innerstädtischen Entwicklungsgebiete Wiens“, so Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.



„Heinz hat sich als Bezirksvorsteher 15 Jahre lang um das Wohl der Leopoldstadt gekümmert. Mit der Benennung ‚seines’ ehemaligen Gemeindebaus wollen wir unseren Dank ausdrücken und seine Leistungen würdigen“, so Kubik, Stadtplanungssprecher der SPÖ Wien. In Weißmanns Amtszeit wurde u.a. der Hochwasserschutz fertig gestellt und mit der Dezentralisierung der Bezirke begonnen; Die Bezirke haben erstmals ein eigenes Budget und neue Kompetenzen erhalten. Heinz Weißmann ist im Jahr 2015 nach langer Krankheit verstorben.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at