Internationales Ranking: Emirates ist beliebteste Full-Service-Airline 2016

Lufthansa belegt in Kundenbefragung von eDreams den fünften Platz

Hamburg (ots) - Emirates ist die beliebteste Full-Service-Airline 2016. Dies ist das Resultat einer internationalen Umfrage unter Flugreisenden. Initiator der repräsentativen Vergleichsstudie ist das führende Online-Reiseportal eDreams. Insgesamt 90.000 Passagiere nahmen an der Befragung teil. Überraschend: Rang zwei der weltweit besten Airlines sichert sich Luxair aus Luxemburg, gefolgt von Aegan Airlines aus Griechenland.

Neben der Gesamtbewertung gaben die Teilnehmer in den Kategorien Sauberkeit, Komfort, Service, Check-In, VIP-Lounge, Entertainment und Preis-Leistungsverhältnis ihr Urteil ab. Auch hier setzt sich vorrangig Emirates durch. In allen Bereichen sichert sich Emirates Spitzenpositionen. Turkish Airlines hingegen überzeugt Reisende mit Entertainment und Preis-Leistungsverhältnis. In diesen Kategorien landet die türkische Fluggesellschaft auf dem zweiten Platz. Swiss International Airlines hingegen überzeugt in Sachen Komfort (2). Auch Aer Lingus erhält großen Zuspruch unter den Reisenden. Die VIP-Lounge der irischen Fluggesellschaft ist laut der eDreams-Untersuchung sogar die beste ihrer Art.

Beste deutsche Full-Service-Airline ist nach Meinung der Befragten die Lufthansa auf Platz 5 im Gesamtranking. Sie schafft es als einzige deutsche Airline in die Top 10. Besonders überzeugend war laut der Befragten der Check-In Service der Kranich-Airline (4).

Detaillierte Informationen zur der Studie können unter

http://www.edreams.de/beste-airlines/ eingesehen werden.

Die besten Full-Service-Airlines 2016 in der Übersicht:

1. Emirates 2. Luxair 3. Aegan Airlines 4. Aer Lingus 5. Lufthansa 6. Swiss International Airlines 7. Turkish Airlines 8. KLM Royal Dutch Airlines 9. Tap Portugal 10. Austrian Airlines

