Egal ob Küche oder Smartphone: willhaben startet bequemen Versandservice

Kooperationspartner Cargoe und Veloce liefern Marktplatz-Angebote schnell und unkompliziert

Wien (OTS) - willhaben ermöglicht gemeinsam mit den Partnern Cargoe (www.cargoe.at) und Veloce (www.veloce.at) ab sofort die Abholung und Zustellung von Marktplatz-Angeboten. Das Service wurde gemeinsam mit den Logistik-Experten und exklusiv für die Nutzer von willhaben entwickelt. Der Fokus liegt zunächst vor allem auf Wien: Veloce ist Spezialist für kurzfristige Lieferungen binnen weniger Stunden in der Bundeshauptstadt und bietet für Käufe bis zu 50 Euro eine Vorauskasse an. Cargoe agiert österreichweit und ermöglicht insbesondere bei größeren Objekten wie Küchen, Wohnlandschaften, etc. einen unkomplizierten Ab- und Aufbau sowie den sicheren Transport.

Das neue Versandservice kann für ausgewählte Artikel direkt am digitalen Marktplatz von willhaben gebucht werden. Die Lieferung erfolgt oftmals noch am selben Tag oder zu einem Wunschtermin. Gerade bei großen, sperrigen Dingen wie Sofas oder Kästen wünschte sich die Community von willhaben gemäß einer großangelegten User-Umfrage Transport-Unterstützung.

„Wir möchten, dass willhaben-Nutzer ihre neu erworbenen Lieblingsstücke bequem und rasch bei sich haben können. Mit Cargoe und Veloce konnten wir die idealen Partner für unser neues Service gewinnen, das bestätigen auch bereits zahlreiche Erfahrungsberichte zufriedener Nutzer“, erklärt Sylvia Dellantonio, Geschäftsführerin von willhaben.

Die Angebote der beiden Kooperationspartner unterscheiden sich in ihrer geografischen Reichweite sowie in ihren Schwerpunkten:

Veloce ist ein Same-Day-Delivery Botenservice für Gegenstände von 0 bis 1000 kg. Die Lieferungen werden oftmals binnen weniger Stunden ermöglicht und die Zahlungsabwicklung für Käufe bis zu 50 Euro erfolgt per Vorauskasse. Veloce ist für willhaben in der Stadt Wien tätig, mit Versandoptionen, die aktuell für rund 1,1 Millionen willhaben Anzeigen in Frage kommen, darunter Möbel und Deko-Objekte, Kleidung und Accessoires, Elektrogeräte und Sportartikel.

Cargoe liefert österreichweit auch größere und sperrigere Objekte, und wird vor allem für Küchen, Wohnlandschaften oder Gartenmöbel nachgefragt. Beispielsweise für den bequemen Transport einer gesamten Wohnzimmergarnitur über mehr als 100 km von Oberösterreich nach Niederösterreich.

Mögliche Versandoptionen werden bei Marktplatz-Anzeigen, je nach Verfügbarkeit des Lieferservices, angezeigt. Per Eingabe der Abhol-und Zustelladresse sowie der Größe wird der Preis der Lieferung automatisch ermittelt. Der ausgewählte Versandservice wird unmittelbar nach der Buchungsbestätigung aktiv.

