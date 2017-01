3,2 Mio. Euro aus dem Fernsehfonds Austria für TV-Film Maximilian I. – RTR-Chef Grinschgl: "Wir sind die Fugger der Filmbranche!"

Erstausstrahlung des Historien-Dreiteilers für Anfang März geplant

Wien (OTS) - Anlässlich der heute stattfindenden Präsentation des TV-Großprojekts "Maximilian – Das Spiel von Macht und Liebe" unterstreicht Dr. Alfred Grinschgl, Geschäftsführer des Fachbereichs Medien der RTR und zuständig für die Mittelvergabe aus dem Fernsehfonds die Bedeutung der Fernsehfilmförderung für die österreichische Filmbranche. "Der dreiteilige Fernsehfilm Maximilian erhielt 3,2 Mio. Euro aus dem Fernsehfonds Austria, das sind 20 % der Gesamtherstellungskosten. Ohne derartige finanzielle Unterstützung wären Großprojekte für die österreichische Filmbranche sicherlich kaum realisierbar", sagt Grinschgl.

Die Produktion der MR Film, die voraussichtlich Anfang März auf ORF und ZDF ausgestrahlt wird, ist jenes Projekt, das in den 13 Jahren des Bestehens des Fernsehfonds Austria die höchste Fördersumme erhalten hat. "Der Fernsehfonds übernimmt heute quasi die Rolle der Fugger von damals. Während die Habsburger den Fuggern für die Gewährung von Darlehen eine Reihe von Zugeständnissen machen mussten, ist die Gewährung von Fördergeldern aus dem Fernsehfonds lediglich an die Einhaltung der Förderrichtlinien gebunden", sagt Grinschgl mit einem Augenzwinkern. "Mit diesem Projekt ist es uns jedenfalls wieder gelungen, ein Kernstück österreichischer und deutscher Geschichte zu transportieren und auf spannende Art und Weise publik zu machen", so Grinschgl.

Über den Fernsehfonds Austria

Der Fernsehfonds Austria, eingerichtet bei der RTR, ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Gefördert wird die Herstellung von Fernsehfilmen, -serien und -dokumentationen mit einem klar erkennbaren wirtschaftlichen Österreichbezug von Produktionsunternehmen mit einer Betriebsstätte oder Zweigniederlassung in Österreich. Das jährlich von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den Fernsehfonds Austria sind unter dem Link www.fernsehfonds.at abrufbar.

