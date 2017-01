14. Februar, ab 17:30 Uhr vor dem Parlament: One Billion Rising Vienna 2017 – „Superheld*innen gegen Gewalt“

Wien (OTS) - Gewalt an Frauen* ist eine der häufigsten und schwersten Menschenrechtsverletzungen. Je frauenverachtender und patriarchaler die Gesellschaft und die Herrschaftsverhältnisse sind, desto mehr nimmt Gewalt an Frauen* zu. Die aktuellen Entwicklungen in Russland mit der Senkung des Strafrahmens bei Gewalt innerhalb der Familie zeigen, wie schnell vermeintlich gesicherte Errungenschaften rückgängig gemacht werden können. Seit 2012 ist der 14. Februar daher ein weltweiter, solidarischer Aufruf – One Billion Rising (OBR) – zur gemeinsamen Beendigung der Gewalt an Frauen* und Mädchen*.

Zum fünfjährigen Jubiläum setzt der Verein One Billion Rising Austria auch 2017 wieder ein Zeichen für Solidarität, Unterstützung und Frieden, für alle Frauen*, die auf der Flucht vor jeglicher Form von Gewalt sind, sei es im familiären, beruflichen, politischen oder gesellschaftlichen Umfeld. Nach der Kundgebung vor dem Parlament folgt ein getanzter Demo-Umzug zum „Held*innentor“.

Mit dem diesjährigen Motto „Superheld*innen gegen Gewalt“ sollen besonders Mädchen* und junge Frauen* angesprochen, gestärkt und ermutigt werden, daher werden heuer Schulklassen, Jugendorganisationen und Pädagog*innen zur Mitwirkung angefragt und eingeladen. Zur Vorbereitung auf OBR-Vienna 2017 werden außerdem im Jänner und Februar wieder laufend kostenlose OBRA-Tanzworkshops bei Amnesty International Austria, in der Galerie Werkstatt NUU und im Tanzquartier Wien angeboten.

Die Liste der mitwirkenden Künstler*innen bei OBR Vienna 2017 sowie der Ehrengästinnen ist auf der Website https://1billionrising.at/ einzusehen.

Moderation: Ulli Weish

Künstlerische Leitung: Aiko Kazuko Kurosaki

One Billion Rising Vienna 2017 – „Superheld*innen gegen Gewalt“



Datum: 14.2.2017, um 17:30 Uhr



Ort:

vor Parlament

1010 Wien



Url: https://1billionrising.at/



