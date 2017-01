TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Montag, 30. Jänner 2017, von Peter Nindler: "Der rote Spagat"

Innsbruck (OTS) - Die personelle Erneuerung von SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik steht und fällt mit Innsbruck. In den nächsten Monaten muss die SPÖ-Vorsitzende deshalb raus aus der Komfortzone und rein in drängende Überlebensfragen der Partei.

Noch sitzt Elisabeth Blanik als Tiroler SPÖ-Vorsitzende in einer Komfortzone. Sie profitiert vom Bonus als Bürgermeisterin, weil sie im schwarzen Osttirol Lienz rot eingefärbt hat. Inhaltlich musste sie sich noch nicht aus dem Fenster lehnen, die Person ist das Programm. Und in der Partei möchte Blanik bis zum 8. April neue Gesichter präsentieren. Mit einer personellen Erneuerung der teils erstarrten Parteikader will Blanik Inhalte besser transportieren und verkaufen. Gleichzeitig nimmt die Parteichefin Fahrt aus der Erwartungshaltung, indem sie die SPÖ Tirol als langfristiges Projekt bezeichnet. Dabei übersieht die politerfahrene Osttirolerin eines: In der Politik hat man keine Zeit mehr, die Uhr tickt von einem Wahltag bis zum nächsten. Dann muss geliefert werden oder man steht selbst mitten in einer Personaldiskussion.

Um Innsbruck hat sich Blanik bisher herumgeschwindelt, obwohl die Landeshauptstadt für die Tiroler Genossen eine überlebenswichtige Bedeutung hat: Nur dort und im Umland entscheiden sich die Wahlen. Dort liegt das größte Potenzial, aber die Konkurrenz wird gerade in den Ballungsräumen immer größer. Die Grünen haben die SPÖ bereits abgehängt, die NEOS sehen in Innsbruck ebenfalls ihre Domäne und das politische Überleben der Liste Fritz hängt maßgeblich vom Abschneiden im größten Wählerreservoir des Landes ab.

In Osttirol werden keine Wahlen gewonnen, sondern die Ergebnisse lediglich leicht korrigiert. Die Erneuerung muss deshalb auch in Innsbruck greifen, ansonsten scheitert Blaniks Reform gleich zu Beginn. Die Strategie, mit der sie in den nächsten Monaten politisch reüssieren möchte, zeichnet sich allerdings bereits ab: Sie positioniert sich als Herausforderin der Volkspartei. Während die FPÖ stets die Grünen als eigentliche Schwäche der ÖVP in der Landesregierung ausmacht und sich selbst als Koalitionspartner ins Spiel bringt, verzichtet Blanik auf diesen Umweg. Warum sich mit den Grünen matchen, mit denen die SPÖ ideologisch und politisch viel gemeinsam hat? Außerdem tritt Blanik auf die Koalitionsbremse, zu sehr schwingt in den eigenen Reihen und in Teilen der Bevölkerung noch das Bild von den „roten Regierungsministranten“ mit.

Keine wirkliche Hilfe ist derzeit die Bundespolitik, der Kern-Effekt droht zu verpuffen. Vielmehr lastet die rot-schwarze Bundesregierung als Hypothek auf den SPÖ- bzw. VP-Länderorganisationen. So gesehen hat das, was auf Blanik in den nächsten Monaten zukommt, wenig mit einer Komfortzone zu tun.

