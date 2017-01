Gemeinderatswahlen Waidhofen/Ybbs: Neo-Grüner schafft Mandat

Matthias Plankenbichler hat sich als politischer Newcomer in den Wahlkampf gestürzt.

St. Pölten (OTS) - Matthias Plankenbichler, ab sofort Gemeinderat für die Grünen in Waidhofen/Ybbs, freut sich über seine neue Aufgabe. Als Newcomer hat er sich in den Gemeinderatswahlkampf gestürzt - mit einem kleinen, jungen Team. Dass er das Mandat für die Grünen halten konnte, freut ihn.

Aus dem Wahlergebnis hat Plankenbichler vor allem eines für sich beschlossen: die Oppositionspolitik in Waidhofen/Ybbs zu schärfen. "Nach dem Gewinn der absoluten Mehrheit durch die ÖVP ist Kontrolle wichtiger als je zuvor. Die Grünen werden in den nächsten Jahren diese Oppositionspolitik wahrnehmen und ihr Team ausbauen", so Plankenbichler.

Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan freut sich über den neuen, jungen Gemeinderat Matthias Plankenbichler und ist zuversichtlich, dass dieser seine Sache gut machen und neue Mitstreiterinnen finden wird.

