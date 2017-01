Landesobmann Dr. Walter Rosenkranz gratuliert FPÖ Waidhofen/Ybbs zum Mandatszugewinn

Freiheitliche mit zwei Mandaten nun verlässliche Oppositionskraft

St. Pölten (OTS) - „Ich gratuliere unserer Mannschaft in Waidhofen an der Ybbs zu ihrem soliden Wahlergebnis!“, sagt der Obmann der FPÖ Niederösterreich, Dr. Walter Rosenkranz.

„Die freiheitlichen konnten in Waidhofen ein zweites Mandat erreichen und haben sich vom 6. Auf den 4. Platz verbessert“, so Rosenkranz weiter.

„Die FPÖ wird nun mit diesem Ergebnis weiterhin solide Oppositionsarbeit leisten und damit die Interessen ihrer Wähler vertreten. Nach der Wahl ist vor der Wahl, ich bin überzeugt, dass unsere neue Mannschaft in Waidhofen gute Arbeit leisten wird und damit auch in 5 Jahren neuerlich zulegen kann“, schließt der freiheitliche Landesparteiobmann.

