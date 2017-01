Ebner zur Wahl in Waidhofen/Ybbs: Ausgezeichnete Arbeit bedeuten sechs Mandate stolzen Zuwachs

Herzliche Gratulation an Bürgermeister Werner Krammer und die Waidhofner Volkspartei

St. Pölten (OTS/NÖI) - „Ausgezeichnete Arbeit für die Stadt und die Menschen bedeuten sechs Mandate stolzen Zuwachs. Dafür gebührt Bürgermeister Werner Krammer und dem gesamten Team der Waidhofner Volkspartei großer Respekt und Anerkennung“, kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard Ebner das heutige Ergebnis der Gemeinde-Wahl in Waidhofen/Ybbs. „Der deutliche Rückgewinn der absoluten Mehrheit zeigt auf der einen Seite, dass die Volkspartei auch in Städten sehr gut punkten kann und auf der anderen Seite, was gute Organisation in einem Wahlkampf ausmacht“, so der Landesgeschäftsführer.

„Das 55-köpfige Kandidaten-Team der Volkspartei ist ein Querschnitt durch die gesamte Waidhofner Bevölkerung. Dieses Angebot mit einem Spitzenkandidaten Werner Krammer, der immer wieder zum Miteinander aufgerufen und eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Fraktionen vorgelebt hat, wurde von den Wählerinnen und Wählern geschätzt und auch gewählt. Mit dem Ergebnis hat die Waidhofner Volkspartei jedenfalls einen starken Vertrauensvorschuss für die weitere Arbeit in Waidhofen/Ybbs erhalten“, so Ebner.

