Themenänderung bei "IM ZENTRUM" am 29. Jänner: „Nervenkrieg - Die Nacht der Entscheidung“

Wien (OTS) - Der Poker zwischen SPÖ und ÖVP um ein neues Regierungsprogramm oder den Fortbestand der Koalition geht weiter. Für heute (29. Jänner) war eigentlich ein Abschluss der Gespräche vorgesehen, doch trotz Marathonsitzungen an diesem Wochenende ist das Finale noch nicht in Sicht. Eine weitere Nachtschicht der Koalitionsverhandler unter Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner zeichnet sich ab. Darüber diskutieren am Sonntag, dem 29. Jänner 2017, um 22.00 Uhr bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

Heidi Glück

Strategieberaterin

Josef Kalina

PR-Experte

Alexandra Föderl-Schmidt

Chefredakteurin „Der Standard“

Rainer Nowak

Chefredakteur „Die Presse“

