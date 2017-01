Niedermühlbichler: Es gibt kein Gutachten der SPÖ zu CETA. EP Graswander-Heinz wurde offensichtlich missintpretiert

Wien (OTS/SK) - Die Aufregung um ein angebliches SPÖ-Gutachten zu CETA ist für SPÖ- Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler völlig unbegründet. "Es gibt kein SPÖ-Gutachten zu CETA", stellt Niedermühlbichler am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klar. "Die SP-Europaabgeordnete Karoline Graswander-Hainz wurde hier offensichtlich falsch verstanden und missinterpretiert", so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Er betont: "Bundeskanzler Kern hat dafür gekämpft, das Beste aus dem Abkommen mit Kanada herauszuholen, beispielsweise hat er erreicht, dass die vorläufige Anwendung jederzeit auch wieder beendet werden könne. Ohne den persönlichen Einsatz von Christian Kern wäre das laufende Voksbegehren zu CETA ebenso zahnlos, weil die nationale Ratifizierung zuvor gar nicht vorgesehen war," erinnerte Niedermühlbichler.



Niedermühlbichler betonte weiters, dass der Bundeskanzler die Risiken des CETA-Vertrags erkannt und gegenüber der EU und Kanada konsequent Nachbesserungen gefordert habe. Das habe zu Klarstellungen in der Zusatzerklärung geführt. Schließlich ist auch die Tatsache, dass die Teile von CETA, die nationale Bereiche berühren noch in den jeweiligen nationalen Parlamenten abgestimmt werden, ebenfalls nicht zuletzt auf die Bemühungen des Kanzlers zurückzuführen. (Schluss) up





