CETA: FPÖ-Hofer: Bundeskanzler muss der Bevölkerung reinen Wein einschenken

SPÖ-internes Gutachten zu Freihandelsabkommen CETA offenlegen

Wien (OTS) -

"Sollte die laut Nachrichtenmagazin „profil“ in der morgigen Ausgabe kolportierte Meldung stimmen, wonach die SPÖ über ein Gutachten verfügt, das die im „Beipackzettel“ zum CETA-Vertrag festgeschriebenen Erklärungen keine rechtlich bindenden Verbesserungen besitzen, so hat der Bundeskanzler die Bevölkerung an der Nase herumgeführt und wider besseren Wissens der vorläufigen Anwendung zugestimmt“, moniert der Dritte Präsident des Nationalrates und freiheitliche Vize-Parteiobmann Norbert Hofer.

Noch im September haben sich 88 Prozent der SPÖ-Mitglieder in einer internen Befragung gegen CETA ausgesprochen. Der Bundeskanzler hat aufgrund der angeblich im „Beipackzettel“ erzielten Verbesserungen – konträr den Wünschen der Basis - das CETA-Vertragswerk unterschrieben.

„Ich erwarte mir jetzt sowohl vom Bundeskanzler Kern als auch von seinen Europaabgeordneten, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken und im Sinne von Ehrlichkeit und Transparenz die Offenlegung dieses Gutachtens. Andernfalls muss sich der Bundeskanzler den Vorwurf gefallen lassen, nicht im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher, sondern aus eigenem politischen Kalkül gehandelt zu haben“, schließt Hofer.

Rückfragen & Kontakt:

Büro des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer

01/40110-2362