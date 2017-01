LH Pröll zur Wintersport-Saison in Niederösterreich

„Skigebiete bieten bestens präparierte Pisten und Loipen und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis“

St. Pölten (OTS/NLK) - Viel Schnee, ideale Temperaturen, bestens präparierte Pisten: Perfekte Bedingungen locken in dieser Saison wieder viele Wintersportlerinnen und Wintersportler in die niederösterreichischen Skiregionen.

„Mit rund 20 Skigebieten und mehr als 200 Pistenkilometern ist das Wintersportland Niederösterreich für Jung und Alt interessant und attraktiv“, sagte Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll am Sonntag in der Radiosendung „Forum Niederösterreich“. Der Landeshauptmann weiters:

„Bei uns kommen geübte Sportler ebenso auf ihre Rechnung wie Familien, Anfänger oder auch Wieder-Einsteiger. Denn unsere Skigebiete bieten moderne Liftanlagen, bestens präparierte Pisten und Loipen und vor allem auch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.“

Das Wintersportland Niederösterreich bietet für alle Wintersportler und Wintertouristen tolle Angebote, die auch sehr gut angenommen werden. Mag. Stefan Bauer, Prokurist der NÖ Werbung, im Rahmen der Sendung: „Der Winter zeigt sich in Niederösterreich dieses Jahr von seiner besten Seite. Derzeit gibt es tolle Bedingungen fürs Skifahren, fürs Langlaufen, aber auch für alle anderen Winteraktivitäten, und zwar in ganz Niederösterreich. In den niederösterreichischen Skigebieten konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs an Besuchern von etwa 30 Prozent verzeichnet werden.“

Diese erfreuliche Entwicklung zeige, „dass wir mit unseren Angeboten absolut richtig liegen, und dass diese Angebote vor allem auch sehr gut angenommen werden“, sagte dazu Landeshauptmann Pröll: „Diese Dynamik wollen wir natürlich auch weiterhin fortsetzen, denn der Wintertourismus ist ein wichtiger Impulsgeber für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes.“

