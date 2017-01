Wien-Donaustadt: Streit in Lokal eskaliert

Wien (OTS) - In einem Lokal in der Wagramer Straße ist es am 29. Jänner 2017 um 04.30 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 16-Jähriger hat dabei einem Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasfalsche Schnittverletzungen im Bereich des Bauches und der Hand zugefügt. Der 16-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Das 15-jährige Opfer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Die Hintergründe zum Streit sind derzeit noch unklar. Die Beteiligten werden in den kommenden Tagen polizeilich vernommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at