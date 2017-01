Wien-Favoriten: Alkoholisierter verursacht Auffahrunfall und will flüchten

Wien (OTS) - Ein 24-jähriger alkoholisierter Mann fuhr am 29. Jänner 2017 um 03.30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Laxenburger Straße Richtung stadtauswärts. Ein vor ihm fahrender Taxilenker musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stillstand bringen. Der 24-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Auffahrunfall, wodurch der Taxilenker im Rückenbereich leicht verletzt wurde. Ohne stehenzubleiben fuhr der alkoholisierte Mann weiter und konnte von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Favoriten in der Munchgasse gestoppt werden. Eine Alkoholkontrolle ergab den Wert von 2,60 Promille im Blut des mutmaßlichen Unfallverursachers. Der Führerschein wurde ihm vor Ort abgenommen.

