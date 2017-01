19-Jähriger gesuchter Mann festgenommen, Suchtmittel sichergestellt

Wien (OTS) - Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, ist es auf Grund von Hinweisen und Ermittlungen gelungen, einen 19-jährigen Mann, nach dem wegen Verdachts des gewerbsmäßigem Suchtmittelhandels mittels Festnahmeauftrages der Staatsanwaltschaft Wien gefahndet wurde, in einer Wohnung in der Rötzergasse auszuforschen und festzunehmen. Der 19-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde in eine Justizanstalt überstellt. In der Wohnung wurden 22 Gramm Cannabis und Bargeld aus offensichtlichen Suchtmittelverkäufen sichergestellt.

