Trickdiebstahl bzw. Raub in mehreren Wohnungen – Suche nach weiteren Opfern

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Zwei Frauen stehen im Verdacht, in den letzten Monaten/Jahren mehrere teils versuchte, teils vollendete Raubüberfälle bzw. Trickdiebstähle in Wohnungen begangen zu haben. Opfer waren zumeist ältere Personen, an deren Wohnungstüre geläutet wurde. Unter verschiedensten Vorwänden - Ersuchen um ein Glas Wasser, Ausgeben als Heimhilfe, Kontrollorgane, Mitarbeiter von Wiener Wohnen - versuchten die Frauen mittels vorgehaltenen gestohlenen Dokumenten aus Briefkästen, sich Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. Während eine Täterin die Personen ablenkte, durchsuchte die zweite Beschuldigte die Wohnungen nach Diebesgut. Mindestens drei solcher Tathandlungen konnten den beiden Frauen bereits zugeordnet werden. Da seitens der Wiener Polizei angenommen wird, dass die Tatverdächtigen noch weitere gleichgelagerte strafbare Handlungen begangen haben, sind der Aussendung Lichtbilder beigefügt. Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung des Fotos.

Weitere Opfer, Zeugen, sowie sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Täterinnen (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, Raubgruppe unter der Telefonnummer 01-31310-33230 bzw. Durchwahl 33231 bis 33235 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at