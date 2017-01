ORF SPORT + mit den Highlights vom Weltcup in der Nordischen Kombination in Seefeld

Am 30. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 30. Jänner 2017, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von Tag 1 beim Weltcup in der Nordischen Kombination in Seefeld um 21.15 Uhr und vom Grand Slam in den Lateintänzen in Shanghai um 22.10 Uhr, das FIS Ski World Cup Magazine 2016/17 (Garmisch-Partenkirchen und Kitzbühel) um 19.00 Uhr, die World Sailing Show um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Sendung „Sport am Sonntag“ um 20.15 Uhr.

Die vierte Auflage des Nordic Combined Triples in Seefeld startete am Freitag mit einem Sprungdurchgang und dem anschließenden 5-km-Langlauf. Die besten 50 dieses Tages waren dann für einen Sprung und ein 10-km-Rennen am Samstag startberechtigt. Am alles entscheidenden Wettkampftag, dem Sonntag, bestreiten nur noch die 30 stärksten Athleten die zwei Wettkampfsprünge und den 15-km-Langlauf. Die Zeitvorsprünge des jeweiligen Vortages werden in den nächsten Wettkampftag mitgenommen.

