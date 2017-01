Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 29. Jänner 2017; Leitartikel von Mario Zenhäusern: "Integration Fehlanzeige"

Innsbruck (OTS) - Die 60 bis 70 Tschetschenen im Wipptal sind ein Paradebeispiel dafür, wie Integration nicht funktioniert. Aber die Politik ist nicht bereit, aus Fehlern wie diesen zu lernen.

Der Hilferuf könnte deutlicher, unüberhörbarer nicht sein: Wenn Bürgermeister einer ganzen Region davor warnen, dass sich in einer ihrer Gemeinden eine Parallelgesellschaft entwickelt, noch dazu eine mit möglicherweise islamistischem Hintergrund, müssten eigentlich bei allen Verantwortlichen sämtliche Alarmglocken läuten. Die Unterbringung der 60 bis 70 tschetschenischen Staatsbürger in Steinach am Brenner zeigt haarscharf auf, wie Integration nicht funktioniert. Es reicht eben nicht aus, diese Menschen mit Anspruch auf Schutz in ein ehemaliges Hotel zu stecken, sie mit Lebensmitteln und dem nötigen Kleingeld zu versorgen, sonst aber sich selbst zu überlassen. Es reicht nicht aus, diesen Menschen also ein – im Vergleich zu früher – relativ angenehmes Leben zu ermöglichen, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Und es ist der falsche Weg, so viele dieser Hilfsbedürftigen wie möglich gemeinsam unterzubringen, weil das die Abschottung von der Außenwelt geradezu herausfordert, die Bildung von Parallelgesellschaften erst recht fördert. Wenn der Verfassungsschutz in diesem Zusammenhang von Radikalisierungstendenzen spricht, davon, dass die Gefahr der Hinwendung zu islamistischen Bewegungen besteht, dann ist genau das die fatale Konsequenz dieser verfehlten Integrationspolitik.

Echte Integration verlangt Augenhöhe und die Bereitschaft beider Seiten, aufeinander zuzugehen. Das funktioniert besser, je kleiner die Gruppen sind. Beispiele dafür gibt es genug. Integration hat auch viel mit Anerkennung zu tun. Und anerkannt ist in unserer Gesellschaft, wer Leistung erbringt oder es zumindest versucht. Wer Asylwerber und Schutzbedürftige zum Nichtstun verdonnert, nimmt ihnen diese große Chance.

