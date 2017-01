Matthias Strolz mit 98,98% Prozent erneut zum Vorsitzenden von NEOS gewählt

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Beate Meinl-Reisinger und Angelika Mlinar bestätigt.

Wien (OTS) - Bei der heutigen NEOS-Mitgliederversammlung wurde Matthias Strolz mit 98,98 Prozent als Vorsitzender von NEOS bestätigt. „Ich bedanke mich herzlich für das gewaltige Vertrauen. Ich werde alles dafür tun, dieses Vertrauen zu erfüllen“, zeigt sich Strolz über seine Wiederwahl erfreut. Gerade jetzt zeige sich wieder deutlich, wie sehr es NEOS brauche. „Österreich versammelt sich seit Monaten am Krankenbett dieser dahinsiechenden Koalition. Davon haben wir Bürgerinnen und Bürger die Nase gestrichen voll! NEOS zeigen schon jetzt im Nationalrat, im Europaparlament, in den Ländern und in unzähligen Gemeinden wie es besser geht, und diesen Weg wollen wir in den nächsten Jahren erfolgreich weitergehen“, so Strolz.

Als stellvertretende Vorsitzende von NEOS wurden die Wiener Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger und die Europaabgeordnete Angelika Mlinar bestätigt. Als weitere Mitglieder des Vorstandes wurden der Nationalratsabgeordnete Michael Bernhard (Finanzreferent), Karin Doppenbauer (stellvertretende Finanzreferentin), Douglas Hoyos und Andreas Köb gewählt.

