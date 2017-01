Korun: Schutzsuchende an der Grenze werden sich wegen Asyl-Verordnung nicht in Luft auflösen

Grüne: Was macht die Regierung mit an der Grenze wartenden AsylwerberInnen?

Wien (OTS) - "Gespielter Koalitionsfrieden auf Kosten der Schutzsuchenden ist weder originell, noch bewältigt es irgendeine anstehende Herausforderung. Wenn die Regierung heute eine Einigung auf eine 'Asyl-Sonderverordnung' bekanntgibt, bleibt sie uns allen die Antwort auf folgende Frage schuldig: Was soll dann mit den schutzsuchenden Menschen an der österreichischen Grenze passieren, wenn die sogenannte Asylsonderverordnung in Kraft tritt? Die Menschen werden sich nämlich nicht in Luft auflösen, nur weil unsere Bundesregierung dekretiert, es sollen keine Flüchtlinge mehr vorhanden sein", kommentiert die Grüne Menschenrechtssprecherin Alev Korun die heutigen Ankündigungen von Innenminister Sobotka.

Das heißt für die Grüne, die konkrete Lösung für die Herausforderung, eine europäisch-solidarische Asylversorgung zu schaffen, rührt die Regierung nicht an. Dafür unternimmt sie auf EU-Ebene keine Schritte, sondern nur für Abschottung und Re-Nationalisierung. Korun: "Statt eine europäische Asyllösung zu versuchen, streut sie der österreichischen Bevölkerung Sand in die Augen, indem sie so tut, als würden Schutzsuchende sich in Luft auflösen, nur weil SPÖ und ÖVP ein Stück Papier beschließen."

Korun nennt das "naiv, weltfremd und politisch fahrlässig". Auch angesichts der Tatsache, dass zum Beispiel Ungarn Schutzsuchende nicht zurücknimmt. "Sollen diese Leute im Niemandsland an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn einfach verelenden oder wie stellt sich das unsere Regierung vor? Mein Vorschlag ist: Weg von naiver und nicht-funktionierender Sand-in-die-Augen-Politik, hin zu einem einheitlichen europäischen Asylsystem, wie es die EU-Kommission bereits vorgeschlagen hat, und zwingende Aufteilung der Kosten auf alle EU-Länder aus dem EU-Budget."





Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at