Steinhauser begrüßt Brandstetter-Offensive zu Hasspostings

Grüne: Sonderstaatsanwälte wichtiges Signal gegen Hass im Netz

Wien (OTS) - "Der Vorstoß von Justizminister Brandstetter, Sonder-Staatsanwälte gegen Hass im Netz einzusetzen, ist ein wichtiges Signal, dass die Justiz mit geballter Kompetenz und Entschlossenheit gegen Verhetzung vorgehen will", reagiert der Justizsprecher der Grünen, Albert Steinhauser, positiv auf einen entsprechenden profil-Bericht.

"Das alleine wird aber nicht reichen, wenn die gesetzlichen Lücken nicht geschlossen werden", fürchtet der Grüne. Denn ein Großteil der Hasspostings seien schwerste verbalisierte Gewalt auch in Richtung sexueller Herabwürdigung, die oftmals nicht durch den Verhetzungsparagrafen verfolgt werden können. Sie sind dann als Beleidigung einzustufen.

Steinhauser: "Da dies ein Privatanklage-Delikt ist, sind in der Regel dafür nicht Staatsanwälte, sondern die Betroffenen selbst zuständig. Daher müssen diese Lücken in der Strafverfolgung geschlossen werden, damit die Staatsanwaltschaft auch eine umfassende Zuständigkeit erhält. Wir werden dazu demnächst unsere Vorstellungen präsentieren und erwarten uns, dass der Justizminister unsere Vorschläge aufnimmt", kündigt der Grüne Vize-Klubobmann an.

