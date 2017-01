Grüne: Sebastian Wedl wird Pressesprecher von Bundessprecherin Eva Glawischnig

Wien (OTS) - Sebastian Wedl wird nach dem Wechsel von Reinhard Pickl-Herk in die Hofburg die Presseagenden der Grünen Bundesssprecherin und Klubobfrau, Eva Glawischnig, interimistisch übernehmen. Karin Strobl, die 2016 vorübergehend beide Aufgaben übernommen hatte, wird sich künftig wieder auf ihre Rolle als Kommunikationschefin konzentrieren.

Sebastian Wedl (BA), geboren am 12.10.1986, studierte Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien der WKW und absolvierte diverse Praktika, u.a. in der Sportredaktion des „Kurier“. Seit 2012 arbeitet er in der Kommunikationsabteilung im Grünen Parlamentsklub. 2012 gewann Wedl den Nachwuchsreporter-Wettbewerb Reporter’12-Ost der Tageszeitung „Die Presse“.

