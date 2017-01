Wien-Neubau: Flüchtender Dealer nach Einsatz von Pfefferspray festgenommen

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz konnten am 27. Jänner 2017 um 16.00 Uhr einen Mann beobachten, der am Lerchenfelder Gürtel Suchtmittel an einen unbekannten Abnehmer verkaufte. Als die Polizisten den 30-Jährigen kontrollieren wollten, versetzte er einem Beamten einen Schlag ins Gesicht und versuchte in Richtung Ottakring zu flüchten. In der Koppstraße konnte der mutmaßliche Dealer angehalten werden und versuchte erneut die Polizisten zu attackieren. Um die Festnahme durchzusetzen, musste Pfefferspray eingesetzt werden. Der 30-Jährige befindet sich in Haft. Durch die Polizei-Diensthundeeinheit konnten im Nahbereich insgesamt 15 Baggies mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beamte konnte seinen Dienst weiterversehen.

