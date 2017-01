Wien-Favoriten: 92-jährige Frau von Pkw angefahren und verletzt

Wien (OTS) - Im Kreuzungsbereich Neilreichstraße/Gudrungasse ist es am 27. Jänner 2017 um 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 92-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker wollte, da er auf Grund des Gegenverkehrs den Abbiegevorgang nicht abschließen konnte, zurückschieben. Im selben Moment querte hinter dem Pkw die 92-Jährige am Schutzweg die Fahrbahn, es kam zu einem Zusammenstoß und die Frau wurde zu Boden gestoßen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und nach einer Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen.

