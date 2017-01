Tröls-Holzweber: Ethik-Unterricht für alle

Vermitteln von Werten ist mehr als nur ein Lückenbüßer

St. Pölten (OTS) - Seit zwanzig Jahren gibt es einen Schulversuch mit dem Unterrichtsfach Ethik, der in einem Evaluierungsbericht der Universität Salzburg bereits im Jahr 2001 auch ausgesprochen positiv beurteilt wurde. „Die SchülerInnen gaben an, dass der Ethikunterricht wesentlich zur Allgemeinbildung beiträgt, zum eigenständigen Beurteilen ethischer Fragen ermutigt, die Toleranz stärkt und zu einem verantwortungsvollen Zusammenleben der Gesellschaft beiträgt. Außerdem haben Erhebungen an Salzburger Schulen gezeigt, dass nach einem Jahr Ethikunterricht ausländerfeindliche Stereotype aber auch gleichgültige Einstellungen gegenüber dem eigenen Leben zurückgegangen sind. Daher sind wir der Meinung, dass nach zwanzig Jahren Schulversuch und den vielen positiven Erfahrungen die Zeit reif ist, den Ethikunterricht als ganz normales, verpflichtendes Schulfach ins Regelschulwesen zu übernehmen. Denn Ethik ist kein Ersatz für Religion oder ein Lückenbüßer. Ethikunterricht ist auch nichts, das man benutzen sollte, um unterrichtsfreie Stunden zu vermeiden“, machte die Bildungssprecherin der SPNÖ, LAbg. Ilona Tröls-Holzweber dazu im Rahmen der Landtagsdebatte deutlich.

„Ethikunterricht muss aus einem völlig anderen Blickwinkel gesehen werden. Denn unsere Gesellschaft ist durch kulturelle Vielfalt geprägt und daher braucht es Richtlinien und Grundlagen des Zusammenlebens für alle Mitglieder der Gesellschaft, gleich welcher Religion sie angehören, welche Sprache sie sprechen oder welche Herkunft sie haben. Hier hat der Ethikunterricht die Aufgabe, den unterschiedlichen Vorstellungen eine gemeinsame Basis zu geben“, so Tröls-Holzweber. Aus diesem Grund stellte die SPNÖ im Landtag einen Abänderungsantrag hinsichtlich Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts in allen Schulstufen. „Es ist schade, dass dieser Abänderungsantrag keine Zustimmung gefunden hat. Denn es liegt in unserer Verantwortung die Grundsteine zu legen, auf deren Basis die Jugendlichen frei und selbstständig Weltanschauungen und Positionen entwickeln können, um die vielen Herausforderungen ihres Lebens, die die Bereitschaft zu Dialog, Toleranz und Respekt erfordern zu meistern“, so Tröls-Holzweber abschließend.

